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20:22   16 Июля 2020
Общество

ANEX Tour прогнозирует sold out на турецких направлениях

ANEX Tour прогнозирует sold out на турецких направлениях

Пандемия коронавируса отступает, россияне готовы отдыхать, а значит у Турции будет аншлаг. С таким утверждением в комментарии «Политике сегодня» выступил представитель туристической компании ANEX Tour.

Восемь стран готовы принять путешественников из России, но ажиотажа, указывают в ANEX Tour, ждать не стоит. Доходы туристов подверглись корректировке в связи с пандемией, поэтому многие предпочтут отдохнуть по бюджетному сценарию или откажутся от поездок вовсе, считает спикер. К тому же, часть россиян уже посетила российские курорты.

Вместе с тем туристы уже бронируют курорты на два сезона вперед. Как заметил собеседник ПС, это позитивно сказывается на турбизнесе.

«Самым востребованным курортом сейчас является Турция. Эта страна однозначно выйдет в лидеры спроса как массовое направление», — прогнозируют в ANEX Tour.

ANEX Tour прогнозирует sold out на турецких направлениях

Действительно, Турецкая Республика является одним из бюджетных и удобных для туризма мест. Согласно данным местного Минтуризма, россияне занимают второе место по числу въезжающих в страну иностранных граждан. Порядка 40 процентов направлений в российских турфирмах занимает именно Турция.

Сейчас оговаривается несколько моментов, которые отдыхающим необходимо будет принять во внимание. Так, большинство стран требуют от туристов сертификаты об отсутствии коронавируса. При пересечении границы прибывающим будут измерять температуру. Меняются и правила для транспортных компаний, открываются аэропорты и вокзалы.

«Туроператорам и авиакомпаниям в такой ситуации приходится держать руку на пульсе, чтобы оперативно реагировать на как позитивные, так и негативные изменения на туристическом рынке», — заключили в компании.

ANEX Tour прогнозирует sold out на турецких направлениях

По последним данным Ассоциации туроператоров России, с 1 августа еще семь стран планируют открыть границы для россиян-путешественников. Список будет расширяться в зависимости от эпидемиологической ситуации, рассказала исполнительный директор АТОР Майа Ломидзе.

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Автор: Анастасия Маханева
#турция #туризм #путешествия #коронавирус

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