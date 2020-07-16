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19:33   16 Июля 2020
Экономика

Медведев заверил, что "Северный поток — 2" достроят вопреки санкциям

Медведев заверил, что "Северный поток — 2" достроят вопреки санкциям

Проект "Северный поток — 2" будет завершен, несмотря на стенания американских друзей. Об этом в четверг, 16 июля, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Накануне Восточный комитет германской экономики прокомментировал санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", объявленные госсекретарем США Майклом Помпео. По мнению комитета, новые ограничения представляют собой попытку шантажа, требующей реакции Евросоюза.

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Автор: Руслан Неглинный
#санкции #медведев #северный поток 2

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