Сочи справится с нахлынувшим потоком туристов в этом году. Об этом «Политике сегодня» сообщила профессор, заведующий кафедрой Туризма и гостиничного дела Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Светлана Дусенко.

«Справятся, поток регулируется. Авиакомпании, ж/д перевозки регулируются. Бронирование отелей, даже если это мини-отели или частные квартиры, тоже. Я думаю, что Сочи справится, они [представители турсектора] были готовы к такому развитию событий», — объяснила эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Несмотря на то, что Большой Сочи готов к наплыву такого количества отдыхающих, оказались в шоке от увиденных толп на пляжах сами курортники, считает вице-президент по маркетинговым коммуникациям и инновациям «Ассоциации внутреннего и въездного туризма России» Андрей Яблонских.

«Перегруз — он тоже не хорош. Одно дело, когда люди приезжают, и их комфортно обслуживают. Другое дело, когда они стоят в очередях за тем же чебуреком», — высказал свое мнение Яблонских.

Эксперт объяснил, что за неимением особой альтернативы, большинство россиян выбирают известные и проверенные годами направления. В основном, это Сочи и Адлер. Хотя и в других «морских» городах переполнены все отели.

Спикеры уверены, что по этой причине лучше планировать отпуск на конец августа-сентябрь. В этот период поток туристов должен значительно сократиться, а погода все еще позволит насладиться отдыхом.