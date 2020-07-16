Болгары устали от проблем и пошли против правительства

На улицы болгарской Софии вновь вышли тысячи людей, выступая против коррупции властей и злоупотреблением полномочиями в корыстных целях. Заведующий сектором исследований Европейского Союза Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Юрий Квашнин рассказал «Политике Сегодня», чем обеспокоены местные жители.

«В Болгарии довольно много проблем политических и институциональных. Это и коррупция, и превышение своих полномочий различными госдеятелями, и непрозрачность политических элит. Плюс добавьте экономические трудности, с которыми страна столкнулась из-за пандемии коронавируса. Как и в других странах ЕС, в Болгарии происходит экономический спад», — объяснил исследователь.

Сейчас Болгария постепенно начинает выходить из режима самоизоляции, но недовольство «домашним арестом» процветало в стране еще в мае 2020 года. Спустя два месяца люди устали от карантинных мер еще больше, заверил Квашнин. Этот фактор также усиливает массовые недовольства в крупнейших городах Болгарии.

Ранее старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров отмечал, что экономический кризис, вызванный вирусом COVID-19, послужил лишь «катализатором нестабильности». Масла в огонь подлило противостояние между правительством и президентом.

«Протесты не столь сильны, чтобы представлять серьезную угрозу для действующей власти. Но эти акции могут привести к дальнейшей дискредитации правительства Бойко Борисова и его партии», — добавил политолог.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов возглавляет правящую в стране партию «Граждане для европейского развития Болгарии» (ГЕРБ). Сторонники политика занимают жесткую прозападную позицию. В противоположном углу ринга – президент Румен Радев, который выступает за более взвешенную позицию по вопросам развития отношений Болгарии с Россией, США, ЕС и НАТО.

Квашнин заключил, что полномочия премьера в Болгарии выше, чем у президента. Именно поэтому, когда страну посетил экономический кризис, жители страны обвинили во всем главу кабмина, который имеет рычаги власти, а не действующего лидера.

Накануне, 15 июля 2020 года, Болгарская социалистическая партия (БСП) заявила о недоверии правительству страны и предложила внести в парламент вопрос о соответствующем вотуме.