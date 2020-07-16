ФАН объяснил, почему заявления Геринга о России – фейк

Африканское командование вооруженных сил США (AFRICOM) обвинило Россию в причастности к минированию территории Ливии. Никаких доказательств общественности представлено не было.

Twitter-аккаунт AFRICOM 15 июля опубликовал серию снимков, на которых видны мины советского производства, а также сумка, укомплектованная самодельной взрывчаткой. На основании этих снимков прозвучали обвинения в адрес России, сообщает Федеральное агентство новостей. Также снова прозвучали бездоказательные обвинения в якобы присутствии на территории Ливии ЧВК "Вагнера", сообщает "Федеральное агентство новостей".

Генерал Бредфорд Геринг заявил, что якобы обладает точными свидетельствами того, что Россия нарушает эмбарго ООН на поставки оружия, и это "ставит под угрозу жизнь ни в чем не повинных ливийцев". Никаких конкретных доказательств присутствия российских военных американский военный, естественно, не предоставил. Более того, опубликованные снимки наглядно свидетельствуют: ни один профессионал никогда не стал бы так транспортировать взрывные устройства.

Рюкзак для переноски взрывчатки экипирован для одного человека, которым, по всей видимости, должен был стать террорист-смертник. Тем не менее, AFRICOM пытается приписать эти непрофессиональные действия, связанные с разминированием боевого склада, российской стороне, что является очевидным фейком.

Немаловажно и то, когда опубликовано заявление AFRICOM о минах советского производства. Оно появилось после того, как в СМИ попали данные о переброске сирийских террористов. Иными словами, американцы пытаются приписать России преступления своего же партнера по военному блоку — Турции.

При этом война в Сирии наглядно продемонстрировала тактику боевиков и террористов, услугами которых пользуется Анкара. Таким образом, фейковость заявлений AFRICOM видна с самого начала даже тем, кто не является специалистами.