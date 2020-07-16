"Роснефть" отозвала многомиллиардный иск к РБК после переговоров с изданием

Российская компания "Роснефть" по результатам консультаций с РБК решила отозвать иск к изданию на 43 миллиарда рублей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

По словам источника агентства, в "Роснефти" довольны результатами, которых удалось достигнуть во время переговоров, а также позицией, сформулированной редакцией. В связи с этим компания решила отозвать многомиллиардный иск к изданию.

Накануне "Роснефть" обратилась в суд. Поводом для иска стала публикация материала, посвященного сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле. Статья была опубликована на сайте РБК. В организации оценили ущерб в 43 миллиарда рублей.