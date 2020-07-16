Жителям Москвы предоставили возможность бесплатно пройти ПЦР-тест на коронавирус

Москвичи смогут самостоятельно выбрать дату в Сети, когда им будет удобно пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции в организме, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Массовое тестирование горожан на коронавирус стартовало в Москве. Оно было организовано по поручению главы города. Любой желающий может сдать анализ на антитела к новой инфекции. В городских поликлиниках для людей доступен бесплатный ИФА-тест. Он показывает наличие заболевания в организме.

Теперь горожане могу пройти исследование при помощи метода полимеразной цепной реакции. Для этого берется мазок из носа и ротоглотки. Для этого людям нужно записаться на прием через онлайн-сервис. Каждый может выбрать удобное время. Услуги также будут по возможности расширяться. Собянин сообщил об этом в интервью радио "Комсомольская правда".