Песков опроверг связь России с хакерской атакой в Великобритании

Москва не предполагает, кто может быть причастен к взлому фармкомпаний и исследовательских центров в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к этому. Слова Пескова приводит РИА Новости.

Ранее Лондон сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные по разработке вакцины от коронавируса. Сообщается, что хакеры пытались получить доступ к компьютерам разработчиков вакцины по всему миру.