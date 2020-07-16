Песков опроверг связь России с хакерской атакой в Великобритании
Москва не предполагает, кто может быть причастен к взлому фармкомпаний и исследовательских центров в Великобритании. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что Россия не имеет никакого отношения к этому. Слова Пескова приводит РИА Новости.
Ранее Лондон сообщил, что якобы связанные с Россией хакеры пытались похитить данные по разработке вакцины от коронавируса. Сообщается, что хакеры пытались получить доступ к компьютерам разработчиков вакцины по всему миру.