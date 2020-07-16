МИД России призвал стороны ливийского кризиса к диалогу

Власти России призывают конфликтующие стороны в Ливии прекратить огонь, чтобы не допустить нового витка эскалации. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высокопоставленный дипломат призвала стороны конфликта в североафриканской стране немедленно прекратить огонь и запустить политический диалог на базе резолюций Совета Безопасности ООН.

Обстановка в Ливии по-прежнему остается напряженной. По некоторым данным, противоборствующие стороны взяли паузу, чтобы перегруппировать силы, а затем возобновить вооруженную конфронтацию, передает РИА Новости.