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18:17   16 Июля 2020
Политика

МИД России призвал стороны ливийского кризиса к диалогу

МИД России призвал стороны ливийского кризиса к диалогу

Власти России призывают конфликтующие стороны в Ливии прекратить огонь, чтобы не допустить нового витка эскалации. Об этом в четверг, 16 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Высокопоставленный дипломат призвала стороны конфликта в североафриканской стране немедленно прекратить огонь и запустить политический диалог на базе резолюций Совета Безопасности ООН.

Обстановка в Ливии по-прежнему остается напряженной. По некоторым данным, противоборствующие стороны взяли паузу, чтобы перегруппировать силы, а затем возобновить вооруженную конфронтацию, передает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#захарова #ливия #совет безопасности оон

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