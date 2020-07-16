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17:53   16 Июля 2020
Политика

Захарова раскритиковала американские санкции против якобы связанных с Пригожиным лиц

Захарова раскритиковала американские санкции против якобы связанных с Пригожиным лиц

Американские ограничения в отношении россиян и компаний РФ вызывают сожаление. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

По словам дипломата, заявления западных деятелей о некой "руке Кремля" являются паранойей. Также вызывает сожаление тот факт, что Минфин Соединенных Штатов решил включить в санкционный список трех граждан РФ и пять российских компаний, которые якобы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона всегда негативно относилась к введенным со стороны США ограничениям.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что американцы никак не могут простить поражение бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который за два года службы не смог найти доказательств "причастности" РФ к электоральным процессам в Соединенных Штатах.

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Автор: Яна Либерман
#захарова #сша #санкции #пригожин

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