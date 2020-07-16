МИД РФ прорабатывает предложение по ответным мерам в отношении российских СМИ в Прибалтике

Министерство иностранных дел России занимается проработкой предложения по ответным мерам в отношении действий Латвии, Литвы и Эстонии против российских СМИ.

Ранее сообщалось, что Совфед направит в МИД РФ обращение по поводу действий властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении телеканалов RT и агентства Sputnik. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Она сообщила, что будет правильным направить такое обращение в МИД РФ, чтобы следом поступила адекватная реакция по отношению к тем, кто принимает подобные антиправовые решения, нарушая международные обязательства.