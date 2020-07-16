Путин сообщил о росте потребительского спроса сверх докризисных показателей

Объем покупок товаров и услуг на территории России вырос по сравнению с показателями февраля, отметил президент Владимир Путин. Это свидетельствует о восстановлении торговли после пандемии коронавируса.

Потребительский спрос в июне-июле текущего года продолжает расти и уже превысил показатель февраля, который предшествовал пандемии коронавируса. Во время самоизоляции активность потребителя существенно снизилась — в апреле падение составило 23,2%, данные публикует Росстат. Сейчас рост достигает 4%, об этом президент Владимир Путин сообщил в ходе совещания по вопросам федерального бюджета, его слова передает РИА Новости.

Падение товарооборота эксперты связывают с реакцией потребителя на пандемию коронавируса. На фоне историй об инфекции россияне стали закупать продукты впрок, что и стало причиной снижения спроса в следующие месяцы.