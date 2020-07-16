Армения и Азербайджан начнут сложные переговоры по Карабаху

Переговоры Армении и Азербайджана по Карабаху будут непростыми. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Правительства Армении и Азербайджана занимают категорические позиции относительно Карабаха, поэтому прийти к согласию по этому вопросу будет крайне сложно. Об этом сообщает телеканал "360".

"Любой территориальный вопрос на Кавказе, особенно когда территория, заселенная одним народом, находится в составе другой республики, всегда тупиковый", — объяснил Журавлев.

По мнению гендиректора института, единственным средством, способным разрешить ситуацию, является время. Глава Армении Армен Саркисян был первым не связанным с карабахским конфликтом лидером, у него есть три пути. Он может поспособствовать ослаблению эскалации конфликта, либо возглавить его, либо же уйти с поста президента.

Не так давно представители Баку и Еревана сообщили о возобновлении артиллерийских обстрелов на границе. Это и стало причиной обострения отношений.