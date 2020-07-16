Победители большого конкурса "Хорошие новости России" получат денежные призы

Победители большого конкурса "Хорошие новости России" получат в качестве призов денежные выплаты.

Как сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) размер призовых вознаграждений составит 100 тысяч рублей. Сертификаты их обладателям вручат известные российские политики и звезды, среди которых Виталий Милонов, Алексей Игонин, Эдгард Запашный и другие.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса пройдет в пятницу, 17 июля, на площадке пресс-центра Медиагруппы "Патриот" в Санкт-Петербурге. Призеры прибудут в Северную столицу из разных городов: Челябинск, Грозный, Ставрополь, Уфа, Верхняя Пышма. Победителей выбрали читатели в ходе онлайн-голосования, которое проходило с 22 июня по 5 июля.