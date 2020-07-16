Politexpert объяснил, как одиночные пикеты в Москве могут перерасти в массовые беспорядки

Так называемая "оппозиция" пользуется делом "Нового величия" для организации и проведения незаконных акций в Москве при помощи "пикетной очереди" у ФСБ на Лубянке.

Дело "Нового величия" продолжается на протяжении двух с половиной лет. Следствие установило, что фигуранты создали экстремистское сообщество. Их действия являются нарушением ст. 281.1 УК РФ. Участники незаконного формирования планировали захватить власть в Российской Федерации путем государственного переворота. Вина обвиняемых полностью доказана и документально подтверждена, заявил прокурор 14 июля. Сейчас им грозят тюремные сроки: Руслану Костыленкову — 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, Петру Карамзину — 6 лет и 6 месяцев, Вячеславу Крюкову — 6 лет заключения.

"Оппозиция" на протяжении всего следствия была против обвинений, которые выдвигались фигурантам "Нового величия". После объявления прокурором требуемых мер пресечения она решила устроить протестную акцию в Москве у здания ФСБ на Лубянке 16 июля, передает издание "ПолитЭксперт". Осознавая невозможность согласовать митинг, "оппозиция" приняла решение провести "пикетирование".

Таким образом они нашли лазейку в законе. Они решили организовать одиночные пикеты, разрешенные законом. Однако называть это "пикетированием" сложно, так как люди стоят в так называемой очереди с плакатами и транспарантами. Таким образом "пикетная очередь" может собрать сотни и даже тысячи людей.

"Кроме того, собрание большого количества людей в рамках "очереди" также должен пройти процесс одобрения властями, а в противном случае оно считается незаконным", — пишет издание.

Одним из организаторов выступило московское отделение "Яблока". Ранее его члены активно защищали фигурантов признанной в РФ террористической ячейки "Сеть". Также сбор людей на Лубянке инициировала "Открытка" — структура признанной в России нежелательной "Открытой России".