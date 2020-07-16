"Шугалей-2" поможет привлечь внимание россиян к проблемам терроризма и судьбам социологов

Российские фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" смогут обратить внимание на проблему с похищением социологов из РФ в Ливии не только соотечественников, но и зарубежной публики, уверен политолог Юрий Самонкин.

Социологи из России Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены террористами в Ливии весной 2019 года. Они до сих пор незаконно удерживаются боевиками, которые так и не предъявили ученым обвинения. Эти события легли в основу отечественной картины "Шугалей", продолжение которой ожидается этой осенью.

Первый фильм проиллюстрировал радикальную позицию Правительства национального согласия (ПНС) Ливии по отношению к гражданам государства, а также российским ученым, заявил Самонкин в беседе с Nation News. Он подчеркнул, что боевики больше года удерживают ученых, о чем должны знать не только в России, но и за рубежом.