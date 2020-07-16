Очередное нарушение 20.2 КоАП РФ приведет Галямину к "уголовке"

Муниципальному депутату одного из московских округов Юлии Галяминой грозит обвинение в уголовном правонарушении, если она еще несколько раз нарушит ст. 20.2 КоАП РФ.

Галяминой выписали штраф в 200 тысяч рублей за организацию митинга 15 июля, однако сообщений от пресс-службы правоохранительных органов о том, что на мундепа составили протокол об административном нарушении не было, передает Nation News. В 2019 году состоялись два слушания по делам о несоблюдении правил проведения публичных мероприятий, за что она получила штрафы в размере 20 тысяч рублей.

Однако если ситуация повторится еще несколько раз, то ей инкриминируют ст. 212.1 УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга". В таком случае депутату может грозить лишение свободы сроком на пять лет или принудительные работы