Малинкович предрек Трампу судьбу Кеннеди из-за рекламы бобов

Президент США Дональд Трамп сфотографировался в Овальном кабинете Белого дома в нестандартной обстановке – привычную улыбку американского лидера дополнили несколько банок консервированных бобов и пачки с вафлями. Так американский лидер поддержал свою дочь – Иванку Трамп, которая выложила в Twitter фото с продукцией Goya Foods.

«Если это Goya, это наверняка вкусно!», — пишет дочь 45-го президента США.

Поступок американского лидера пришелся не по душе стороннику власти пролетариата, члену партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу. Он объяснил «Политике Сегодня», что тем самым Трамп показывает жителям США, что он по-прежнему «верный страж интересов капитала».

«Ходили же разговоры, что это человек, который будет сотрудничать с Россией, что-то налаживать… Да ничего подобного. Он будет проводить ту политику, которую ему будет диктовать реакционная часть американского капитала. Скажут ему рекламировать бобы, он пойдет и прорекламирует бобы. Скажут ему расстреливать манифестантов, он будет расстреливать манифестантов», — заверил коммунист.

В ноябре в США пройдут президентские выборы, и Трамп пытается показать, что он уверенный в себе политик, считает Малинкович. Нынешний глава Белого дома отметает обвинения в слабости власти и неумении принимать решения, ослепляя оппонентов белоснежной улыбкой на фоне бобов.

Малинкович убежден, что самоуверенность выйдет Трампу боком: достаточно провести параллель с еще одним президентом США Джоном Кеннеди, чью жизнь оборвали пули на Элм-Стрит в Далласе, штат Техас.

«Я бы посоветовал Трампу заняться не рекламой, а решением нынешнего американского кризиса. Если он с этим не справится, его может постигнуть судьба Кеннеди. Тот тоже был самоуверенный, любил такие вот нестандартные ходы, очень большое внимание также уделялось его жене, как и жене Трампа и так далее. Потом он запутался в хитросплетениях своей политики и его убили», — заключил Малинкович.

Есть вероятность, что этом «бобовом деле» не обойдется без кадровых перестановок: своим постом с банкой Goya Иванка Трамп нарушила федеральные законы об этике, которые запрещают пользоваться высокой должностью для рекламы какого-либо продукта. Впрочем, цели у дочери Трампа были сугубо благие: она пыталась бороться с бойкотом бренда Goya, который поддержал Трампа и нажил себе врагов.

Причиной послужил визит главы продуктовой компании Роберта Унанью в Белый дом. После приветствий гендиректор Goya заявил, что США «действительно благословлена иметь такого лидера, как Дональд Трамп».