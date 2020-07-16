Соловьев объяснил молчание Ходорковского по поводу харассмента в "МБХ"

Пользователи Twitter поделились историями о сексуальных домогательствах, которым они подверглись со стороны представителей СМИ. Многие рассказы касались сотрудников принадлежащего олигарху Михаилу Ходорковскому СМИ.

В социальной сети Twitter пользователи стали делиться о случаях харассмента, которые происходили в журналистской среде. Виктория Кузьменко рассказала, что несколько лет назад шеф-редактор "МБХ Медиа", которое принадлежит беглому олигарху Михаилу Ходорковскому, Сергей Простаков в собственной квартире наблюдал за тем, как свершается групповое изнасилование девушки.

После этого другие пользователи также стали озвучивать свои истории о домогательствах и неподобающем поведении сотрудников медиа Ходорковского. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей. Однако сам Ходорковский предпочел остаться в стороне от скандалов и решил никак их не комментировать.

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что олигарх никогда не чувствовал за собой личной ответственности. По словам Соловьева, Ходорковский считается "беглым мошенником" и преступником, поэтому нет ничего удивительного в том, что в его медиа устроились люди, которых уличили в харассменте. Также телеведущий напомнил, что Ходорковский не высказывался, когда по его вине оказались за решеткой сотрудники ЮКОСа. Соловьев заметил, что олигарх молчит, когда это приносит ему выгоду, и не против поговорить в том случае, если считает, что для этого настало самое время.