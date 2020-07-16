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17:14   16 Июля 2020
Общество

ЕС не будет открывать границы для Сербии и Черногории из-за ситуации с коронавирусом

ЕС не будет открывать границы для Сербии и Черногории из-за ситуации с коронавирусом

Совет Евросоюза принял решение исключить Сербию и Черногорию из списка стран с безопасной ситуацией по коронавирусу.

В связи с этим гражданам указанных государств будет запрещено пересекать границы других стран ЕС.

Ранее ограничительные меры были введены из-за опасности распространения коронавируса. Страны Европы закрыли свои границы для перемещения, были отменены международные авиарейсы, а также движение другого транспорта. Постепенно границы открываются для стран, в которых ситуация с пандемией оценивается как положительная.

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Автор: Юлия Яковлева
#ес #границы #коронавирус

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