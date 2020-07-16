Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

 Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля
Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

 МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года
Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

 Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века

Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

 Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля
Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

 МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года
Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

 Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века

Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века
16:55   16 Июля 2020
Происшествия

МВД: 62 человека привлечены к ответственности за нарушение правил проведения митинга

МВД: 62 человека привлечены к ответственности за нарушение правил проведения митинга

Свыше 60 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Организованная группа лиц стала участниками несогласованного мероприятия в Москве. 62 человека привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга, сообщила пресс-служба МВД РФ на официальном сайте.

Москвичи обратились к администрации города с просьбой согласовать проведение массового мероприятия. Гражданам было отказано на основании Указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-ум.

Протестующие провели несогласованное шествие по Страстному бульвару. Часть граждан попыталась перекрыть дорожное движение в городе.

Сотрудники полиции пресекли деятельность нарушителей общественного порядка. Свыше 60 человек привлечены к административной ответственности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#митинг #мвд #ответственность #правила

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...