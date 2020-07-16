МВД: 62 человека привлечены к ответственности за нарушение правил проведения митинга

Свыше 60 человек привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

Организованная группа лиц стала участниками несогласованного мероприятия в Москве. 62 человека привлечены к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга, сообщила пресс-служба МВД РФ на официальном сайте.

Москвичи обратились к администрации города с просьбой согласовать проведение массового мероприятия. Гражданам было отказано на основании Указа мэра Москвы от 5 марта 2020 года №12-ум.

Протестующие провели несогласованное шествие по Страстному бульвару. Часть граждан попыталась перекрыть дорожное движение в городе.

Сотрудники полиции пресекли деятельность нарушителей общественного порядка. Свыше 60 человек привлечены к административной ответственности.