Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Соединенные Штаты — по мировым меркам государство молодое, а потому не только амбициозное, но и претендующее на славное прошлое и традиции, уходящие корнями вглубь веков.

Не удивительно, что «Американский мир» (Pax Americana) видят наследником утратившего не без помощи Штатов во многом идентичного Pax Britannica и даже дальше — Pax Romana. Безусловно, любые аналогии хромают на обе ноги, но отсылки к Римской Империи во многом оправданы и уместны — политика Соединенных Штатов после Второй мировой войны носила откровенно выраженный имперский характер. Президентам США не хватало лишь титула императоров, все остальные атрибуты были в наличии.

Мало того, Штатам к концу ХХ века удалось удивительным образом убедить почти весь мир в том, что они являются одновременно и образцово-показательной демократией, царством свободы во всех сферах жизни, и империей, железной волей, вооруженной силой и политическим давлением навязывающей свою волю когда, кому и где угодно.

Отчасти это тоже наследие Римской и Британской империй. Где граждане метрополии жили в условиях демократии и благоденствия, «все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов». На рубеже тысячелетий, когда Китай еще «накачивал мускулы», а Россия «приходила в себя» после развала СССР, некому было возражать против «мира по-американски».

Де-факто, США превратились в империю новейшего типа, контролируя все сферы жизни с помощью финансовых, военных, торговых и политических инструментов. Не стыдясь и не скрывая военных вторжений в суверенные государства, перекраивания их границ, вмешательства во внутренние дела, вплоть до назначения министров и руководителей ведомств.

Дошло до того, что президент Буш-старший с трибуны ООН хвастался организацией цветных революций на постсоветском пространстве, а пока еще действующий президент Трамп в 2017 году утвердил Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он позволяет применять карательные меры к любым лицам и организациям по всему миру, да хотя бы и к государствам, если таково будет решение США.

Вот только и этот закон, и многие другие действия Белого дома в последние лет десять все нагляднее демонстрируют, что некогда грозный лев постарел и одряхлел. Его грозного рыка уже недостаточно для того, чтобы держать в страхе всех лесных обитателей.

Грозные реляции и направленные к берегам КНДР авианосцы разбились о железобетонное спокойствие Северной Кореи и готовность товарища Ына отстаивать свою независимость до последнего американца. Или хотя бы до последнего южного корейца. В том числе, и с помощью ядерного оружия.

Китай и вовсе успел нарастить мускулы до такой степени, что даже в торговых войнах Трампу приходиться постоянно идти на компромисс: слишком США зависимы от китайских товаров и денег.

Россия... Ну, это вообще больная тема для англосаксов. Из века в век, независимо от формы правления и государственного устройства, русские являются «жандармом Европы», «тюрьмой народов», «империей зла» и «тоталитарным Мордором». В очередной раз «проявившей свою истинную суть» прокладкой «военно-политических» трубопроводов прямо в сердце созданной США системы безопасности (от России же) — в Германию и Турцию.

Да-да, в Вашингтоне на днях решили, что санкции по закону CAATSA следует ввести не только против «Северного потока — 2», но и против «Турецкого потока».

«Это недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том, что это (участие) недопустимо: выходите (из этих проектов) немедленно или будут последствия», — пригрозил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Разумеется, Госсекретарь сообщил, что поставки газа вовсе не коммерческий проект и что русские просто подрывают как «трансатлантическую безопасность», так и финансовую стабильность Украины.

В одном только прокололся Майкл Помпео. Под конец «успокоил» младших союзников США в Европе заявлением, что «США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности».

Напомним, одним из основных инструментов проведения политики Pax Americana как раз и является военно-политическое давление для продвижения своих бизнес-интересов.

Что важно, так это тот факт, что в последние годы США вынуждены применять санкции и постоянно грозить ими именно своим, недавно еще безропотным союзникам. Невозможно себе представить, чтобы еще 15 лет назад Вашингтон был вынужден публично выкручивать руки двум главным членам НАТО: ФРГ на европейском направлении и Турции — на южном.

Мало того, налицо открытый бунт. Анкара покупает у России системы ПВО С-400 и не уступает перед уже введенными санкциями, Германия обсуждает ответные санкции в отношении американских компаний, председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст направил коллегам в Конгресс США официальный протест и предложил отказаться от введения санкций.

Заметьте, как и в случае с иранскими санкциями, США применяют их и грозят ими уже не своим «официальным врагам», не России и Ирану, а западным государствам, чиновникам и компаниям. Грубейшим образом нарушая свои же базовые принципы, которыми так гордился Запад: свободой торговли, рыночных отношений, конкуренции, суверенитета.

И ведь проблемы США с каждым годом лишь увеличиваются количественно и качественно. Собственно, поэтому они и создают проблемы всем остальным. Превращаясь из двигателя в тормоз. А получается все хуже.

Не затрагивая даже внутриамериканских проблем ни с выборами, ни с беспорядками, экономическим кризисом и коронавирусом, нельзя не заметить их поражение и на других фронтах.

После 19 лет фактической оккупации Афганистана, США вынуждены были пойти на уступки талибам (движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация). Для борьбы с ними американцы и вторглись в страну под вымышленным предлогом. Почти 20 лет и четвертьмиллионный контингент НАТО, частных военных компаний сегодня привел к тому, что официальный Вашингтон договорился с афганскими «партизанами».

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман:

«В соответствии с соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8 600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство».

Не так громко и явно, но выдавливают американских военных и из Сирии, и из формально дружественного Ирака, даже из Германии выводят почти треть — 9,5 тысячи американских солдат.

Римская империя тоже была сильна и правила почти всем известным миром. Но на рубеже IV-V веков нашей эры сначала оставила Британские острова, а вскоре и Восточную Римскую империю. Правда сумела отбиться от Атиллы, но это был ее реквием. Через четверть века некогда Великая Империя прекратила свое существование.

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