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 Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США
18:07   16 Июля 2020
Весь мир

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Соединенные Штаты — по мировым меркам государство молодое, а потому не только амбициозное, но и претендующее на славное прошлое и традиции, уходящие корнями вглубь веков.

Не удивительно, что «Американский мир» (Pax Americana) видят наследником утратившего не без помощи Штатов во многом идентичного Pax Britannica и даже дальше — Pax Romana. Безусловно, любые аналогии хромают на обе ноги, но отсылки к Римской Империи во многом оправданы и уместны — политика Соединенных Штатов после Второй мировой войны носила откровенно выраженный имперский характер. Президентам США не хватало лишь титула императоров, все остальные атрибуты были в наличии.

Мало того, Штатам к концу ХХ века удалось удивительным образом убедить почти весь мир в том, что они являются одновременно и образцово-показательной демократией, царством свободы во всех сферах жизни, и империей, железной волей, вооруженной силой и политическим давлением навязывающей свою волю когда, кому и где угодно.

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Отчасти это тоже наследие Римской и Британской империй. Где граждане метрополии жили в условиях демократии и благоденствия, «все были богаты и свободны от забот, и даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов». На рубеже тысячелетий, когда Китай еще «накачивал мускулы», а Россия «приходила в себя» после развала СССР, некому было возражать против «мира по-американски».

Де-факто, США превратились в империю новейшего типа, контролируя все сферы жизни с помощью финансовых, военных, торговых и политических инструментов. Не стыдясь и не скрывая военных вторжений в суверенные государства, перекраивания их границ, вмешательства во внутренние дела, вплоть до назначения министров и руководителей ведомств.

Дошло до того, что президент Буш-старший с трибуны ООН хвастался организацией цветных революций на постсоветском пространстве, а пока еще действующий президент Трамп в 2017 году утвердил Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он позволяет применять карательные меры к любым лицам и организациям по всему миру, да хотя бы и к государствам, если таково будет решение США.

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Вот только и этот закон, и многие другие действия Белого дома в последние лет десять все нагляднее демонстрируют, что некогда грозный лев постарел и одряхлел. Его грозного рыка уже недостаточно для того, чтобы держать в страхе всех лесных обитателей.

Грозные реляции и направленные к берегам КНДР авианосцы разбились о железобетонное спокойствие Северной Кореи и готовность товарища Ына отстаивать свою независимость до последнего американца. Или хотя бы до последнего южного корейца. В том числе, и с помощью ядерного оружия.

Китай и вовсе успел нарастить мускулы до такой степени, что даже в торговых войнах Трампу приходиться постоянно идти на компромисс: слишком США зависимы от китайских товаров и денег.

Россия... Ну, это вообще больная тема для англосаксов. Из века в век, независимо от формы правления и государственного устройства, русские являются «жандармом Европы», «тюрьмой народов», «империей зла» и «тоталитарным Мордором». В очередной раз «проявившей свою истинную суть» прокладкой «военно-политических» трубопроводов прямо в сердце созданной США системы безопасности (от России же) — в Германию и Турцию.

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Да-да, в Вашингтоне на днях решили, что санкции по закону CAATSA следует ввести не только против «Северного потока — 2», но и против «Турецкого потока».

«Это недвусмысленное предупреждение компаниям, оказывающим помощь российским проектам по оказанию пагубного влияния и принимающим участие в них о том, что это (участие) недопустимо: выходите (из этих проектов) немедленно или будут последствия», — пригрозил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Разумеется, Госсекретарь сообщил, что поставки газа вовсе не коммерческий проект и что русские просто подрывают как «трансатлантическую безопасность», так и финансовую стабильность Украины.

В одном только прокололся Майкл Помпео. Под конец «успокоил» младших союзников США в Европе заявлением, что «США всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности».

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Напомним, одним из основных инструментов проведения политики Pax Americana как раз и является военно-политическое давление для продвижения своих бизнес-интересов.

Что важно, так это тот факт, что в последние годы США вынуждены применять санкции и постоянно грозить ими именно своим, недавно еще безропотным союзникам. Невозможно себе представить, чтобы еще 15 лет назад Вашингтон был вынужден публично выкручивать руки двум главным членам НАТО: ФРГ на европейском направлении и Турции — на южном.

Мало того, налицо открытый бунт. Анкара покупает у России системы ПВО С-400 и не уступает перед уже введенными санкциями, Германия обсуждает ответные санкции в отношении американских компаний, председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага ФРГ Клаус Эрнст направил коллегам в Конгресс США официальный протест и предложил отказаться от введения санкций.

Заметьте, как и в случае с иранскими санкциями, США применяют их и грозят ими уже не своим «официальным врагам», не России и Ирану, а западным государствам, чиновникам и компаниям. Грубейшим образом нарушая свои же базовые принципы, которыми так гордился Запад: свободой торговли, рыночных отношений, конкуренции, суверенитета.

И ведь проблемы США с каждым годом лишь увеличиваются количественно и качественно. Собственно, поэтому они и создают проблемы всем остальным. Превращаясь из двигателя в тормоз. А получается все хуже.

Реквием по империи. Внешнеполитические игры приближают закат США

Не затрагивая даже внутриамериканских проблем ни с выборами, ни с беспорядками, экономическим кризисом и коронавирусом, нельзя не заметить их поражение и на других фронтах.

После 19 лет фактической оккупации Афганистана, США вынуждены были пойти на уступки талибам (движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация). Для борьбы с ними американцы и вторглись в страну под вымышленным предлогом. Почти 20 лет и четвертьмиллионный контингент НАТО, частных военных компаний сегодня привел к тому, что официальный Вашингтон договорился с афганскими «партизанами».

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман:

«В соответствии с  соглашением Соединенные Штаты согласились сократить свои силы в Афганистане до 8 600 человек и вывести войска с пяти баз. Мы выполнили это обязательство».

Не так громко и явно, но выдавливают американских военных и из Сирии, и из формально дружественного Ирака, даже из Германии выводят почти треть — 9,5 тысячи американских солдат.

Римская империя тоже была сильна и правила почти всем известным миром. Но на рубеже IV-V веков нашей эры сначала оставила Британские острова, а вскоре и Восточную Римскую империю. Правда сумела отбиться от Атиллы, но это был ее реквием. Через четверть века некогда Великая Империя прекратила свое существование.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Автор: Михаил Онуфриенко
#сша #санкции #вашингтон #римская империя

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