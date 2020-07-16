Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Арест обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова признал законным Мосгорсуд. Сафронов останется под арестом до 6 сентября.

Судья решил оставить жалобу защиты без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции —в силе. Жалоба адвокатов была рассмотрена на закрытом заседании, где присутствовал обвиняемый Сафронов. В суде советника Роскосмоса охраняли трое представителей спецназа ФСБ. Экс-журналист находился в приподнятом настроении, улыбался и подмигивал близким. Мосгорсуд исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на его сотрудничество с чешской разведкой.