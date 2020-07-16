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15:43   16 Июля 2020
Общество

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Арест обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова признал законным Мосгорсуд. Сафронов останется под арестом до 6 сентября.

Судья решил оставить жалобу защиты без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции —в силе. Жалоба адвокатов была рассмотрена на закрытом заседании, где присутствовал обвиняемый Сафронов. В суде советника Роскосмоса охраняли трое представителей спецназа ФСБ. Экс-журналист находился в приподнятом настроении, улыбался и подмигивал близким. Мосгорсуд исключил из решения по аресту Сафронова ссылку на его сотрудничество с чешской разведкой.

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Автор: Ирина Большунова
#мосгорсуд #госизмена #сафронов

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