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15:42   16 Июля 2020
Общество

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, заявили организаторы общественной акции.

Решение о его проведении будет принято после нормализации ситуации с коронавирусом.

Также народный артист СССР Василий Лановой предложил провести мероприятие 9 мая в следующем году.

Шествие "Бессмертного полка" в течение нескольких лет проходит в День Победы. Участники чествуют родственников, погибших в Великой Отечественной войне, пронося их фотографии на транспарантах. В этом году мероприятие пришлось отменить из-за вспышки коронавирусной инфекции, а Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота

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Автор: Илья Романович
#вов #бессмертный полк #коронавирус

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