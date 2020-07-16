Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Шествие "Бессмертного полка" 26 июля не состоится в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, заявили организаторы общественной акции.

Решение о его проведении будет принято после нормализации ситуации с коронавирусом.

Также народный артист СССР Василий Лановой предложил провести мероприятие 9 мая в следующем году.

Шествие "Бессмертного полка" в течение нескольких лет проходит в День Победы. Участники чествуют родственников, погибших в Великой Отечественной войне, пронося их фотографии на транспарантах. В этом году мероприятие пришлось отменить из-за вспышки коронавирусной инфекции, а Владимир Путин предложил провести его 26 июля — в День Военно-морского флота