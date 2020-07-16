Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Радикальное движение борцов за права темнокожих Black Lives Matter (BLM, «жизни чернокожих имеют значение») добралось и до консервативной Великобритании. Как водится, за социальную несправедливость в XXI веке наказали памятники деятелям предыдущих столетий: с плеч полетели бронзовые головы британских колониалистов и работорговцев.

В начале июня активисты BLM в Бристоле уничтожили памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону, сколотившему свое состояние на торговле рабами из Африки. В конце XIX века, когда монумент устанавливали, морально-этической стороной деятельности увековеченных британцев не интересовались. Сейчас все по-другому.

На место памятника Колстону, символически сброшенного в реку, протестующие водрузили статую Джен Рид — одной из активисток Black Lives Matter. Мэр Бристоля Марвин Рис посчитал снос монумента не вандализмом, а «актом исторической поэзии».

Но это на словах, а на деле Британия, кажется, не столь лояльна к бунтовщикам. Бывшая империя в лице муниципальных служб не оценила торжества справедливости: статую активистке установили без согласования с городскими властями, а потому простояла она на месте менее суток. 16 июля памятник погрузили на машину и увезли.

А месяцем ранее, 13 июня, обозначилась и конфронтация в обществе: в разных частях Лондона начались стычки между правыми активистами националистических взглядов и сторонниками BLM. Местом недружелюбной встречи стал памятник знаменитому премьер-министру Уинстону Черчиллю и символически важный для британцев монумент Кенотаф, установленный в честь погибших в Первой мировой войне. Националисты встали на защиту памятников.

Позже активисты BLM попытались поджечь британский флаг на Кенотафе, а Черчилля им все-таки удалось облить краской.

На родине движения, в США, монументам повезло меньше. Испанского мореплавателя Христофора Колумба обвинили в геноциде коренного населения Америки. Каменному первооткрывателю континента снесли голову в Бостоне, демонстрируя требование пересмотреть взгляды на такое историческое наследие.

За имение с рабами сломали памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса в Ричмонде, штате Виргиния. Досталось и бюсту другого рабовладельца — Джона МакДонафа в Новом Орлеане. Кажется, ближайшие месяцы список «демонтированных» будет пополняться.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин сомневается, что протестующие добьются социальной справедливости такими символическими методами. Движение BLM — своего рода инструмент в руках политической элиты, чтобы перевести стрелки с нерешенных фундаментальных социально-политических проблем, на реальное решение которых необходимы большие деньги и не один год.

«Элита с помощью BLM, актуализации расовых проблем, сноса памятников пытается перевести внимание на политическую конъюнктуру: легче снести памятник и присоединиться к покаянию по поводу убийства Джорджа Флойда, чем остановить, например, сокращение среднего класса. В Америке 70% населения не доверяет федеральному правительству, 13% американцев живут за чертой бедности. Экономические проблемы ухудшились из-за коронавируса, более 40 миллионов безработных. Ситуацию сравнивают с Великой депрессией. Это инструмент по манипуляции над сознанием американцев», — отметил политолог в разговоре с «Политикой Сегодня».

Сильные мира сего в США преследуют и среднесрочные цели — нанести ущерб Дональду Трампу перед выборами, приравнять его к расистам и попытаться мобилизовать относительно пассивный афроамериканский электорат, объясняет Блохин.

Все новое — хорошо забытое старое, и аналогичные протесты случались и в середине прошлого века. Почти все 1960-е годы в США прошли протестами по всей стране, особенно обострилась ситуация после убийства лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Громкие заявления протестующих о построении «нового мира» больше похожи на самообман, следует из выводов политолога.