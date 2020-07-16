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18:56   16 Июля 2020
Весь мир

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Радикальное движение борцов за права темнокожих Black Lives Matter (BLM, «жизни чернокожих имеют значение») добралось и до консервативной Великобритании. Как водится, за социальную несправедливость в XXI веке наказали памятники деятелям предыдущих столетий: с плеч полетели бронзовые головы британских колониалистов и работорговцев.

В начале июня активисты BLM в Бристоле уничтожили памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону, сколотившему свое состояние на торговле рабами из Африки. В конце XIX века, когда монумент устанавливали, морально-этической стороной деятельности увековеченных британцев не интересовались. Сейчас все по-другому.

На место памятника Колстону, символически сброшенного в реку, протестующие водрузили статую Джен Рид — одной из активисток Black Lives Matter. Мэр Бристоля Марвин Рис посчитал снос монумента не вандализмом, а «актом исторической поэзии».

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

Но это на словах, а на деле Британия, кажется, не столь лояльна к бунтовщикам. Бывшая империя в лице муниципальных служб не оценила торжества справедливости: статую активистке установили без согласования с городскими властями, а потому простояла она на месте менее суток. 16 июля памятник погрузили на машину и увезли.

А месяцем ранее, 13 июня, обозначилась и конфронтация в обществе: в разных частях Лондона начались стычки между правыми активистами националистических взглядов и сторонниками BLM. Местом недружелюбной встречи стал памятник знаменитому премьер-министру Уинстону Черчиллю и символически важный для британцев монумент Кенотаф, установленный в честь погибших в Первой мировой войне. Националисты встали на защиту памятников.

Позже активисты BLM попытались поджечь британский флаг на Кенотафе, а Черчилля им все-таки удалось облить краской.

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит

На родине движения, в США, монументам повезло меньше. Испанского мореплавателя Христофора Колумба обвинили в геноциде коренного населения Америки. Каменному первооткрывателю континента снесли голову в Бостоне, демонстрируя требование пересмотреть взгляды на такое историческое наследие.

За имение с рабами сломали памятник президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсона Дэвиса в Ричмонде, штате Виргиния. Досталось и бюсту другого рабовладельца — Джона МакДонафа в Новом Орлеане. Кажется, ближайшие месяцы список «демонтированных» будет пополняться.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин сомневается, что протестующие добьются социальной справедливости такими символическими методами. Движение BLM — своего рода инструмент в руках политической элиты, чтобы перевести стрелки с нерешенных фундаментальных социально-политических проблем, на реальное решение которых необходимы большие деньги и не один год.

«Элита с помощью BLM, актуализации расовых проблем, сноса памятников пытается перевести внимание на политическую конъюнктуру: легче снести памятник и присоединиться к покаянию по поводу убийства Джорджа Флойда, чем остановить, например, сокращение среднего класса. В Америке 70% населения не доверяет федеральному правительству, 13% американцев живут за чертой бедности. Экономические проблемы ухудшились из-за коронавируса, более 40 миллионов безработных. Ситуацию сравнивают с Великой депрессией. Это инструмент по манипуляции над сознанием американцев», — отметил политолог в разговоре с «Политикой Сегодня».

Сильные мира сего в США преследуют и среднесрочные цели — нанести ущерб Дональду Трампу перед выборами, приравнять его к расистам и попытаться мобилизовать относительно пассивный афроамериканский электорат, объясняет Блохин.

Движение Black Lives Matter стало инструментом политических элит Все новое — хорошо забытое старое, и аналогичные протесты случались и в середине прошлого века. Почти все 1960-е годы в США прошли протестами по всей стране, особенно обострилась ситуация после убийства лидера движения за гражданские права темнокожих Мартина Лютера Кинга. Громкие заявления протестующих о построении «нового мира» больше похожи на самообман, следует из выводов политолога.

«Снос памятников объясняют «сменой режима», но это совершенно не так — это политическая конъюнктура, чтобы не сменить режим, а утихомирить толпу и не решать фундаментальные социально-экономические вопросы. Еще какое-то время движение будет активно, но в итоге Штаты это переживут, не развалятся. Тем не менее, это показатель кризиса американской сверхдержавы», — заключил Блохин.

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Автор: Тимофей Булочкин
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