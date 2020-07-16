Санкции, нефть, выборы в США. Экономисты спрогнозировали будущее рубля

Заявлять об укреплении рубля грядущей осенью пока преждевременно, считает экономист, директор Департамента по информационной политике и связям с общественностью Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников. Таким образом он прокомментировал прогнозы экспертов «Альфа-банка» о том, что курс доллара в сентябре снизится до 67 рублей.

«Надо дождаться более внятной динамики цен на нефть, сейчас она для рубля приемлемая (марка Brent на 16 июля - 43,56 долларов за баррель, российская марка Urals - 42,68 долларов - прим.ред.). Этот фактор действует в сторону укрепления. Цена нашей нефти выше, чем по бюджетному правилу, поэтому денежным властям нет смысла продавать валют. Это тоже признак стабилизации. Также важно дождаться решений встречи ОПЕК+, когда будет окончательно принято решение увеличивать или нет нефтедобычу», — объяснил эксперт.

Во многом курс рубля будет зависеть и от решения Центрального Банка по ключевой ставке. Заседание намечено на 24 июля. В июне регулятор снизил ставку до исторического минимума - 4,5%.

«Центральный Банк может взять определенную паузу из-за сильной инфляции. Это найдет отражение в динамике доходов облигаций федеральных займов, что сдержит аппетит к риску внешних инвесторов», - считает экономист.

Независимый экономист, биржевой и финансовый аналитик Владислав Жуковский пессимистичен в своих оценках гипотетического укрепления национальной валюты.

«При столь тяжелой экономической ситуации, при таком сильном падении цен на нефть, а также глобальной самоизоляции укрепление рубля вряд ли предвидится», — сказал он.

В то же время Жуковский допустил, что валютные интервенции и вмешательство Минфина могут снизить курс доллара до 65-67 рублей. Но вряд ли это приведет к снижению цен на импортные товары и услуги.

На рубль влияет и внешнеполитическая обстановка, отметил Никита Масленников. Прежде всего, президентские выборы в США, которые состоятся в ноябре 2020.

«В США и те, и другие противоборствующие партии будут использовать российскую карту и санкционную игру для своих внутренних разборок. Но тем не менее, на рынке это будет отражаться как фактор, который влияет на укрепление российской валюты», — объяснил эксперт.

Ранее аналитики Альфа-банка спрогнозировали, в сентябре 2020 года рубль укрепит позиции, а доллар опустится до 65 рублей. По мнению экспертов, это произойдет за счет снижения финансового давления и уменьшения размера выплат по дивидендам, а также благодаря политике Минфина и Центробанка РФ по привлечению инвестиций.

По данным ЦБ РФ, курс доллара на 17 июля - 71,23 рубль.