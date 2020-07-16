МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

Великобритания начала уголовное расследование "российского вмешательства" в выборы, прошедшие в минувшем году в этой стране.

Так, по данным РИА Новости, глава Министерства иностранных дел Британии Доминик Рааб в своем письме парламенту Соединенного Королевства заявил, что Россия "почти наверняка" (almost certain) попыталась вмешаться в выборы 2019 года. При этом глава МИД признал, что свидетельств "полномасштабного вмешательства" РФ в выборный процесс нет.

Лондон оставляет за собой право на "принятие надлежащих мер" в качестве ответа на предполагаемое "вмешательство России" в плебисцит.