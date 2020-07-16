Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

 Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля
Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

 МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года
Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

 Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века

Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века
Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова по делу о госизмене

 Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля

Организаторы "Бессмертного полка" отменили шествие 26 июля
Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

Захарова встревожена ситуацией с коронавирусом в мире

 МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года
Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

Темнокожий bro президента. Хип-хоп Канье Уэста стал политическим оружием Трампа

 Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века

Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века
15:24   16 Июля 2020
Политика

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

Великобритания начала уголовное расследование "российского вмешательства" в выборы, прошедшие в минувшем году в этой стране.

Так, по данным РИА Новости, глава Министерства иностранных дел Британии Доминик Рааб в своем письме парламенту Соединенного Королевства заявил, что Россия "почти наверняка" (almost certain) попыталась вмешаться в выборы 2019 года. При этом глава МИД признал, что свидетельств "полномасштабного вмешательства" РФ в выборный процесс нет.

Лондон оставляет за собой право на "принятие надлежащих мер" в качестве ответа на предполагаемое "вмешательство России" в плебисцит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#великобритания #вмешательство #рааб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...