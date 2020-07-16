Биотерроризм стал реален. Ученый оценил потенциал супер-оружия XXI века

Масштабное распространение вируса COVID-19 указывает на угрозу биотерроризма для всего мирового сообщества, заявил генсекретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов. Ранее похожее мнение на заседании Совета Безопасности ООН высказал генсекретарь Антониу Гутерриш.

«Эта пандемия представляет собой серьезную угрозу для поддержания международного мира и безопасности, и потенциально может привести к росту социальных волнений и насилия», — предостерег генсек.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, микробиолог Игорь Никулин согласился с высказываниями политиков, указав на искусственное происхождение вируса COVID-19.

«Сейчас мир действительно стоит на пороге полномасштабной биологической войны. А в общем-то, этот порог, возможно, уже преодолен. <…> Есть статья в журнале Nature про лабораторное происхождение коронавируса. Природного очага у COVID-19 нет. На мой взгляд, по этому вопросу просто необходимо провести полноценное международное расследование, которое прольет свет на этот вопрос», — сказал специалист.

Никулин упомянул статью вирусолога из Уханьского института вирусологии Ши Чженьли-ли и его американского коллеги Ральфа Берика в авторитетном научном журнале Nature. Ученые пришли к выводу, что коронавирус создан искусственно из поверхностного белка вируса китайской летучей мыши SHC014 (который изначально неопасен для человека) и опасного вируса SARS.

Никулин исключил, что COVID-19 не может заразить, к примеру, обычную лабораторную мышь, потому что создан для воздействия на человека. Для испытаний вакцины Институт биологии гена РАН и научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» специально занимались выведением особого вида мышей, в организме которых поведение коронавируса имитирует процессы в теле человека.

«Соответственно, коронавирус можно использовать как биологическое оружие. Брать и доставлять его на территорию неугодной страны. Это как раз и надо расследовать. Думаю, что в 2019 году упустили его случайно, но потом он совершенно точно распространялся искусственно. Это очень заметно, к примеру, по Ирану: зараженным там прежде всего внезапно оказался правительственный квартал и город Кум, где расположено множество мусульманских святынь», — добавил Никулин.

Ученый также вспомнил про эксперименты 2017 в Южной Корее с искусственным интеллектом (ИИ) и вирусом сибирской язвы. С помощью голографической микроскопии ИИ мог «просвечивать» образцы тканей и с высокой долей вероятности искать споры опаснейшего заболевания. Никулин заверил, что в будущем подобные разработки могут стать панацеей от мирового биологического терроризма.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, оценивая угрозу биотерерроризма в своей программной статье, призвал ужесточить госконтроль над биотехнологиями и биолабораториями, а также наладить координацию спецслужб для предотвращения терактов.