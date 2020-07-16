Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, получал ли глава государства приглашение от Трампа и планирует ли он поездку в Нью-Йорк.

Песков ответил, что это определенные газетные предположения, а не официальные заявления, передает РИА Новости. Никаких субстантивных планов на этот счет у Путина не имеется, уточнил Песков.