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 Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

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15:11   16 Июля 2020
Политика

Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

Президент РФ Владимир Путин не планирует визит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН и встречу с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались, получал ли глава государства приглашение от Трампа и планирует ли он поездку в Нью-Йорк.

Песков ответил, что это определенные газетные предположения, а не официальные заявления, передает РИА Новости. Никаких субстантивных планов на этот счет у Путина не имеется, уточнил Песков.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #генассамблея оон

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