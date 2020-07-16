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15:09   16 Июля 2020
Политика

Политолог Светов: у протестной акции в Петербурге не было конкретной цели

Политолог Светов: у протестной акции в Петербурге не было конкретной цели

Протестная акция по сбору подписей против поправок в Конституцию оказалась малочисленной и весьма вялотекущей. Политолог Юрий Светов отметил, что митингующие сами не знали, чего они хотели добиться.

Собравшиеся на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы 15 июля провели сбор подписей против вступивших в силу поправок в Конституцию России. Несмотря на усилия организаторов, акция оказалась весьма немногочисленной, а под конец и вовсе напоминала алковечеринку, сообщают "Невские Новости".

По мнению экспертов, опрошенных изданием, мероприятие было изначально обречено на провал, поскольку никаких конкретных предложений организаторы собравшимся не представили. Кроме того, определенные политические силы попытались в очередной раз пропиариться без каких-либо конструктивных идей.

Политолог Юрий Светов подчеркнул, что поддержавшие сбор подписей граждане не имели ясной и понятной цели, а акция проводилась просто ради самого факта ее существования. При этом несогласные с поправками здравомыслящие люди прекрасно понимали, что никто ничего отменять не будет, тем более после всероссийского голосования.

В компании оппозиционеров заметили скандально известных депутатов Законодательного собрания Петербурга Максима Резника и Бориса Вишневского. Первого ранее заподозрили в курении марихуаны, а второй готов бороться против чего угодно, лишь бы о нем побольше говорили. Впрочем, оба покинули мероприятие практически сразу после его начала. Что неудивительно: целый ряд участников вообще не знал, куда они пришли, а некоторые предавались пьянству, пряча бутылки с алкоголем в бумажные пакеты.

Политолог Станислав Еремеев отметил, что акция провалилась еще и потому, что поправки в Конституцию соответствуют интересам подавляющего большинства петербуржцев. Организаторы, понимая это, даже не предложили митингующим никакой конкретики.

В ходе голосования в Петербурге за поправки в Конституцию России проголосовали более 2,2 миллиона петербуржцев или 77,66% граждан, пришедших на избирательные участки.

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Автор: Яна Либерман
#протесты #политологи #поправки в Конституцию #Юрий Светов

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