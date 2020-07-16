Сентябрь — наименее удачный месяц для проведения единого дня голосования. Таким мнением поделилась глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее мнению, единый день голосования необходимо перенести. ЦИК РФ также поставит вопрос о проведении выборов в течение нескольких дней. Согласно заявлению Памфиловой, все региональные избирательные комиссии поддержали данную идею. Кроме того, Центризбирком предлагает использовать возможности голосования вне помещений на предстоящих выборах.

Единый день голосования в РФ намечен на 13 сентября. В этот день пройдут выборы разного уровня в 83 регионах страны. Исходя из результатов будет замещено около 77 тысяч мандатов.