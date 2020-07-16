Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

 Препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках России до конца июля

Препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках России до конца июля
МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

 Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом
Британия попробует удивить фейковым докладом о российском вмешательстве

Британия попробует удивить фейковым докладом о российском вмешательстве

 Канье Уэст поборется с Трампом и Байденом за пост президента США

Канье Уэст поборется с Трампом и Байденом за пост президента США
Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

 Препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках России до конца июля

Препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках России до конца июля
МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

МИД Великобритании: РФ "почти наверняка" пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года

 Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом

Путин не намерен посещать Генассамблею ООН и встречаться с Трампом
Британия попробует удивить фейковым докладом о российском вмешательстве

Британия попробует удивить фейковым докладом о российском вмешательстве

 Канье Уэст поборется с Трампом и Байденом за пост президента США

Канье Уэст поборется с Трампом и Байденом за пост президента США
15:04   16 Июля 2020
Россия

Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

Глава ЦИК РФ считает сентябрь неудачным месяцем для единого дня голосования

Сентябрь — наименее удачный месяц для проведения единого дня голосования. Таким мнением поделилась глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее мнению, единый день голосования необходимо перенести. ЦИК РФ также поставит вопрос о проведении выборов в течение нескольких дней. Согласно заявлению Памфиловой, все региональные избирательные комиссии поддержали данную идею. Кроме того, Центризбирком предлагает использовать возможности голосования вне помещений на предстоящих выборах.

Единый день голосования в РФ намечен на 13 сентября. В этот день пройдут выборы разного уровня в 83 регионах страны. Исходя из результатов будет замещено около 77 тысяч мандатов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#цик #памфилова #единый день голосования

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...