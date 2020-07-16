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14:57   16 Июля 2020
Политика

Перенджиев: благодаря фильму "Шугалей" впервые в истории поднялся вопрос работы социологов

Перенджиев: благодаря фильму "Шугалей" впервые в истории поднялся вопрос работы социологов

Кинокартины "Шугалей" и "Шугалей-2" впервые показали социологов как борцов и героев. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии и социологии имени Г.В. Плеханова и член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

После выхода фильма "Шугалей" МИД РФ взял в приоритет дело заключенных террористами российских социологов. От второй части этого фильма создатели ждут еще большего продвижения этого вопроса. Александр Перенджиев акцентировал внимание на том, что после выхода кинокартины "Шугалей" впервые в истории подняли вопрос работы социологов. Об этом сообщает "NewInform".

Политолог отметил, что обычно говорят о задержанных моряках, бизнесменах и журналистах, но это первый раз в истории, когда речь зашла за социологов. Фильм "Шугалей" показал социолога не просто как собирателя общественного мнения, а как бойца. Перенджиев считает, что Максим Шугалей и Самер Суэфан герои, и благодаря фильмам общественность это увидит. Социологи рисковали жизнью, а это проявления стойкости и мужества. Россияне могут гордиться Шугалеем и Суэйфаном, нужно сделать все, чтобы вернуть их на Родину, заключил эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #перенджиев #Шугалей

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