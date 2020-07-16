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14:55   16 Июля 2020
Политика

Клинцевич уверен: санкции против бизнесменов — очередная попытка США дестабилизировать РФ

Клинцевич уверен: санкции против бизнесменов — очередная попытка США дестабилизировать РФ

Обвинения, которые выдвигает США в адрес нескольких российских компаний и частных лиц, являются очередной попыткой внести разлад в российское общество. Такое мнение выразил член Совфеда Франц Клинцевич.

Власти США ввели ограничения против трех российских граждан и пяти компаний. Все они якобы связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным. Вашингтон настаивает на том, что эти люди имеют отношение во вмешательство в выборы США.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал, что в агрессивном поведении Америки в отношении российских компаний нет ничего особенного и нового. Такая тактика, по словам сенатора, является обыкновенной практикой для США. Он подчеркнул, что в компаниях, которые подверглись санкциям, работают сотрудники, обычные люди — их подобные санкции касаются в первую очередь.

Сенатор подчеркнул, что подобные решения американского Минюста в отношении трех российских граждан и пяти компаний являются ничем иным, как "конспирологическим заговором". Главная задача США — представить Российскую Федерацию в "негативном контексте". Об этом сообщает Инфореактор.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов прокомментировал сложившуюся ситуацию. Парламентарий отметил, что в США до сих пор не могут простить унизительного поражения бывшего американского спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался, но так и не сумел доказать причастность российских предпринимателей к вмешательству в американские выборы президента страны.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #рф #клинцевич

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