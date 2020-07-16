Препарат от коронавируса "Авифавир" может появиться в аптеках России до конца июля

Российский фонд прямых инвестиций ожидает разрешение на применение лекарства "Авифавир" в амбулаторных условиях. Препарат может поступить в аптеки уже в июле, а выдаваться будет по рецепту, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Лекарство противопоказано беременным женщинам и тем, кто планирует завести ребенка. Важно обеспечить получение препарата по рецепту, отметил глава РФПИ. Амбулаторное разрешение на "Авифавир" ожидается уже в этом месяце. Фонд активно работает совместно с Минздравом России. Многие компании уже предоставили доказательства того, что лекарство хорошо работает в аптечном режиме, рассказал Дмитриев.