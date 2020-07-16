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14:48   16 Июля 2020
Экономика

Путин призвал учитывать все нюансы с принятием поправок в Конституцию

Путин призвал учитывать все нюансы с принятием поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны должно учитывать все нюансы, включая пандемию и общественные настроения людей, проголосовавших за поправки в Конституцию.

Глава государства собрал совещание, чтобы обсудить новый федеральный бюджет с учетом последствий для экономики, вызванных эпидемией коронавируса. Во время своего выступления он призвал правительство учитывать настроения людей, проголосовавших за изменение в Основной закон страны, в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Путин также призвал чиновников обратить внимание на то, как пандемия коронавируса сказалась на экономике страны и людях.

Он также перечислил основные приоритеты, которые должны быть учтены при выходе из кризиса. Глава государства подчеркнул необходимость предоставить гражданам дополнительные рабочие места и возможность обеспечивать свои семьи.

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Автор: Яна Либерман
#путин #бюджет #пандемия

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