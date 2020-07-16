Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России

Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на следующий год.

Путин подчеркнул, что россияне должны иметь возможность трудиться и получать доход, за счет чего смогут содержать собственные семьи. Глава государства отметил, что в настоящий момент уровень безработицы сохраняется на высоком уровне, что сопровождается рядом сложностей на рынке.