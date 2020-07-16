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14:45   16 Июля 2020
Экономика

Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России

Путин назвал главную задачу текущей экономической политики России

Ключевой задачей российской экономической политики является восстановление максимальной занятости населения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на следующий год.

Путин подчеркнул, что россияне должны иметь возможность трудиться и получать доход, за счет чего смогут содержать собственные семьи. Глава государства отметил, что в настоящий момент уровень безработицы сохраняется на высоком уровне, что сопровождается рядом сложностей на рынке.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #экономика #безработица #занятость

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