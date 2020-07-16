Собственник самостроя в САО заплатит штраф в 8,6 млн рублей

Госинспекция по недвижимости во время осмотра территории на 2-й Магистральной улице в Хорошевском районе САО выявила нарушения земельного законодательства на участке площадью 2,5 тыс. кв. м.

Выяснилось, что коммерческая организация, арендовавшая землю для эксплуатации зданий общественно-делового и производственного назначения, незаконно совершила перепланировку зданий, а также возвела здесь постройки и пристройки. На участке также шли незаконные строительные работы. Строительство без проекта и разрешения угрожало жизни и здоровью людей, поэтому его ликвидировали, пишет News.ru.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что собственника самостроя в САО оштрафовали на 8,6 млн рублей.