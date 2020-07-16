Милонов: участники протестов будут устраивать провокации для "отчета по репрессиям"

Провальные акции против поправок в Конституцию, прошедшие накануне в Москве и Санкт-Петербурге, доказывают, что так называемая оппозиция потеряла связь со страной. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Накануне в двух крупнейших городах страны противники поправок в Конституцию попытались провести незаконные акции протеста, анонсируя участие 10 тысяч людей. По факту эта цифра оказалась в разы меньше. Похожая ситуация наблюдалась и в Петербурге.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что акция не получила отклик от жителей Москвы и Петербурга.

"После принятия поправок, люди увидели, что их вступление в силу не ухудшит, а, напротив, улучшит жизнь в стране. Сейчас на их основе парламент начал готовить изменения в законы. Я считаю, что на сегодняшний день дискуссия насчет поправок полностью закрыта", — отметил Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Участники незаконной акции устроили стихийное шествие по Страстному бульвару, а одна группа лиц даже попыталась перекрыть движение по улице, улегшись на асфальт. Полиции пришлось задержать нескольких десятков провокаторов. По мнению Милонова, организаторы незаконной акции решили устроить провокации с расчетом на ответную реакцию со стороны правоохранительных органов, чтобы потом отчитаться о "репрессиях".

"Подобного рода нелогичные действия со стороны оппозиционеров заключаются в том, что очень маленькое количество участников мероприятий должно компенсироваться в глазах западных заказчиков хоть каким-то экшеном", — сказал Виталий Милонов.

Провал митингов в Москве и Петербурге доказывает то, что либеральная оппозиция в России утратила связь с народом. Организаторы акций против поправок в Конституцию не смогли заинтересовать большинство жителей страны, резюмировал депутат.