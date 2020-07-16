СМИ сообщили об отставке главы МИД Азербайджана Мамедъярова

Глава Министерства иностранных дел Республики Азербайджан Эльмар Мамедъяров отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписано главой страны Ильхамом Алиевым.

Вместо Мамедьярова МИД возглавит экс-руководитель министерства образования Джейхун Байрамов. Документ о его назначении подписан президентом, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Алиев раскритиковал Мамедъярова за то, что не смог до него дозвониться, когда случился инцидент на армяно-азербайджанской границе.