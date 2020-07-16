Блогер Миро назвала "оладушками на тротуаре" участников незаконного митинга в Москве

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала участников несогласованной акции в Москве, назвав их "оладушками на тротуаре", которые мешают проходу и проезду жителей города.

Она сообщила, что сначала участники собрались на Пушкинской площади, а потом пошли на Петровку, где начали ложиться прямо на грязную и сырую мостовую. Поступок людей Миро описала, как "свинья, как говорится, везде грязь найдет".

Блогер крайне возмутилась тем, что митингующие по-настоящему мешали горожанам, устраивая "свальный грех" и заваливаясь на дорогу. По мнению Миро, участникам пора перебраться в Бутово и там устраивать свои митинги. Однако она уверена, что митингующие не рискнут отправиться в спальные районы, так как побоятся возмущения местных жителей.

Уточним, что митинг в Москве не удался. Организаторы ожидали десять тысяч участников, а пришли порядка 200 человек.