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14:12   16 Июля 2020
Экономика

Эксперты назвали факторы, влияющие на выход России из кризиса

Эксперты назвали факторы, влияющие на выход России из кризиса

Выход из кризисной ситуации станет для каждой страны индивидуальным, уверены аналитики. Россия способна вернуться к прежнему уровню экономики к 2024 году, исследование публикует Economist Intelligence Unit.

Исследование восстановления экономики стран после коронакризиса основывается на их потенциале и способности быстро вернуться к прежним показателям доходности финансового сектора. Большинство стран G7, к примеру, способны вернуться к прежним показателям уже в 2022 году. Также не исключено, что Китай вовсе избежит рецессии.

Россия, по данным аналитиков, может восстанавливаться после пандемии вплоть до 2024 года, пишет ФАН. Это обусловлено зависимостью экономических показателей от мировой стоимости энергоресурсов. При этом другие эксперты считают, что России удастся начать восстановление уже в начале 2021 года, так как предприниматели смогли быстро вернуться к работе и перезапустить экономические процессы.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #цены на нефть #выход из кризиса #коронавирус

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