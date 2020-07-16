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14:06   16 Июля 2020
Экономика

Аналитики предсказывают резкое укрепление рубля в сентябре

Аналитики предсказывают резкое укрепление рубля в сентябре

Рубль обладает потенциалом для укрепления по итогам третьего квартала текущего года, что может вызвать снижение курса доллара в сентябре до 65 рублей. Об этом говорится в прогнозе аналитиков Альфа-банка.

Они отмечают, что укрепление рубля произойдет за счет снижения финансового давления и уменьшения размера выплат по дивидендам. Еще одним немаловажным фактором стабилизации валютного курса станет политика Минфина и Центробанка РФ по привлечению инвестиций, пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование Альфа-банка.

Аналитики прогнозируют, что к концу года курс доллара будет составлять 67 рублей. На данный момент биржевая стоимость доллара находится в коридоре 70-71 рублей.

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Автор: Борис Нестеров
#доллар #рубль #альфа-банк #курс валют

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