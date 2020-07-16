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13:58   16 Июля 2020
Происшествия

Адвокат: информация о передаче Сафроновым гостайны в Чехию поступила от внешней разведки

Адвокат: информация о передаче Сафроновым гостайны в Чехию поступила от внешней разведки

Адвокат советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова рассказал, что информация о передаче его подзащитным гостайны чешским спецслужбам поступила из Службы внешней разведки (СВР).

Адвокат Иван Павлов сообщил, что есть сообщение СВР, согласно которому советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал информацию неназванному лицу, имеющему отношение к чешской спецслужбе. По словам Павлова, человек был подписан "генералом" без указания фамилии. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 16 июля, в Мосгордуме прошло рассмотрение жалобы на арест Заседание проходило при закрытых дверях. Суд признал законным арест Сафронова.

Добавим, что Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ утром 7 июля. Против него возбуждено уголовное дело. Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. Сафронову грозит до 20 лет колонии строгого режима.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #сафронов #чешские спецслужбы

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