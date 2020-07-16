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13:57   16 Июля 2020
Политика

Именнов рассказал о тщетных попытках США остановить строительство "Северного потока — 2"

Именнов рассказал о тщетных попытках США остановить строительство "Северного потока — 2"

США пытаются надавить на европейских кредиторов "Северного потока — 2" с помощью санкций, которые угрожают ввести задним числом, пишет "ПолитНавигатор".

Госсекретарь Майк Помпео призвал компании Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV "уйти немедленно", пригрозив блокировкой всех активов в Америке. Он также заявил о намерении отменить оговорку, которая освобождает проект от санкций.

Управляющий партнер московского офиса Pen & Paper Антон Именнов рассказал, что действия США демонстрируют отчаяние, так как у Америки закончились способы остановки строительства. В этой ситуации остается непонятным, как США собираются ввести санкции задним числом, и чего американская сторона ждет от Европы. Даже если Газпром вернет выданные кредиты, то возможность завершения строительства все равно останется, говорит Именнов. Он также резюмировал, что по мере того, как приближается завершение проекта, ситуация в США обостряется, однако санкции никак не воспрепятствуют окончанию строительства.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #северный поток-2

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