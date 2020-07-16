Фургал не поддержал митинги в свою защиту в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу об организации убийств, не одобряет массовые акции, которые наблюдались в регионе после его задержания.

Как утверждает адвокат Борис Кожемякин, Фургал не имеет никакого отношения к организации акций и их участникам.

"Сегодня в суде он заявил, что не одобряет эти массовые выступления, поскольку он губернатор края и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства", — поясняет адвокат.

Представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева сообщила, что Фургал не знает о проходящих в регионе акциях, поскольку телевизор в его камере не работает.