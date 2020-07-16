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13:56   16 Июля 2020
Общество

Песков оценил действия правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве

Песков оценил действия правоохранителей в ходе несанкционированных митингов в Москве

Представители правопорядка по-разному отреагировали на действия провокаторов в Москве, Петербурге и Хабаровске. Действия правоохранителей во всех этих городах нельзя назвать перекосом, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Полицейские задержали несколько человек за участие в несанкционированной акции против принятых поправок в Конституцию РФ, прошедшей 15 июля в Москве. В то же время правоохранители Петербурга и Хабаровска обошлись без арестов. Только сами полицейские могут объяснить разницу в своих действиях в отношении нарушителей, заявил Песков в беседе с журналистами.

Организованные представителями "оппозиции" митинги против принятых в Конституцию РФ поправок не нашли поддержки среди россиян. Сообщается, что на акцию в Москве вышли около 500 человек. Такое количество митингующих едва ли можно считать значимым для мегаполиса.

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Автор: Юлия Яковлева
#песков #кремль #митинги

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