Россия готова разместить ракеты средней и меньшей дальности у границ ЕС в том случае, если США разместят такие ракеты на территории Европы. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

В беседе с "Интерфаксом" замминистра отметил, что страны, которые сегодня борются за американское военное присутствие, должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности. Он также подчеркнул, что со стороны Москвы, в случае перебазирования тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, будут приняты все необходимые для обеспечения безопасности российских рубежей меры.

Кроме того, замглавы МИД РФ согласился с тем, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос. США же движутся в сторону этого хаоса, подытожил Грушко.