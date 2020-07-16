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13:00   16 Июля 2020
Армия

РФ разместит РСМД вблизи ЕС, если такие появятся в Европе

РФ разместит РСМД вблизи ЕС, если такие появятся в Европе

Россия готова разместить ракеты средней и меньшей дальности у границ ЕС в том случае, если США разместят такие ракеты на территории Европы. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

В беседе с "Интерфаксом" замминистра отметил, что страны, которые сегодня борются за американское военное присутствие, должны понимать все издержки такого выбора с точки зрения собственной безопасности. Он также подчеркнул, что со стороны Москвы, в случае перебазирования тактического ядерного оружия США из Германии в Польшу, будут приняты все необходимые для обеспечения безопасности российских рубежей меры.

Кроме того, замглавы МИД РФ согласился с тем, что в сфере контроля над вооружениями наступил хаос. США же движутся в сторону этого хаоса, подытожил Грушко.

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Автор: Яна Либерман
#ес #сша #ракеты

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