Парламентский комитет Великобритании по разведке и безопасности в скором времени намерен опубликовать доклад о якобы имевшем место вмешательстве России во внутренние дела Соединенного королевства. Об этом заявил член Лейбористской партии страны Кеван Джонс, но по мнению экспертов, к его словам не стоит относиться серьезно.

«Не уверен, что в этом докладе будет представлена убедительная фактура. Мне кажется, это будет больше похоже на какие-то фейки и сомнительные документы. То, чем занимаются сейчас британцы в этом плане, происходит в угоду их внутренним интересам. Какие-то вещи стопроцентно притянут за уши, чтобы добавить фактуры. Сейчас некоторым странам удобно разыгрывать российскую карту», — объяснил политолог и общественник Иван Аркатов.

Британский премьер Борис Джонсон хотел вынести доклад о «российском вмешательстве» на суд общественности еще после парламентских выборов 12 декабря. Однако, больше, чем за полгода, не было опубликовано ни одного документа.

Такая разница во времени говорит о том, что, вероятно, британцы не располагают весомыми фактами в отношении России и ее предполагаемого вмешательства, сказал Аркатов. Он уверен, что даже если парламентский комитет по разведке и безопасности опубликуют некий документ на эту тему, вряд ли мировая общественность отнесется к нему серьезно.

«Если только введут какие-то очередные санкции против нас. Но на это в мире, мне кажется, уже смотрят так: "Что, опять дождь пошел? Ну, ладно. Дождь, так дождь"».

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, выслушав заявление Кевана Джонса, поинтересовался о целесообразности комментировать слова коллеги-парламентария:

«Зачем мы вообще придаем бреду, который несут во всех уголках мира, какое-то значение? Какой это имеет вес? Пусть думают, что хотят. Я вообще впервые слышу это имя (Кеван Джонс – прим. ред.), я его забуду через пять секунд, понимаете? Уже вот забыл», — откровенен российский депутат.

По информации издания Sunday Times, в докладе по якобы имевшему место российскому вмешательству в дела Великобритании будут представлены имена отечественных бизнесменов, которые спонсировали консервативную партию. Газета The Guardian пишет, что «долгожданный документ» может быть опубликован на следующей неделе, после 20 июля 2020 года.

Подозрения Лондона в адрес Москвы комментировал и президент РФ Владимир Путин. На большой пресс-конференции в конце 2019 года, отвечая на вопрос британского журналиста, российский лидер заявил, что ни о каком российском вмешательстве речи быть не может.