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12:52   16 Июля 2020
Политика

Киев обеспокоен улучшением отношений ЕС и России

Киев обеспокоен улучшением отношений ЕС и России

Россия постепенно налаживает отношения со странами ЕС. Об этом с сожалением заявил экс-глава администрации президента Украины Константин Елисеев.

Его беспокоит тот факт, что ЕС с трудом удается договориться о продлении санкций против России. Он обратил внимание на слова главы МИД Германии, который отметил сложности при принятии решения по продлению санкций в отношении Москвы. Подробнее об этом рассказывается в материале "ПолитНавигатора".

Елисеев считает, что Россия добивается положительного отношения в Европе за счет использования различных рычагов давления. Он призвал Киев и европейские страны внимательнее отнестись к этой ситуации.

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Автор: Василий Пименов
#россия #ес #украина

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