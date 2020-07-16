«Нас не догонят»: почему россияне предпочитают покупать машины в Армении

Сотрудники ГИБДД стали чаще арестовывать автомобили с номерами Армении по запросу Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает издание «Дром.ру», ссылаясь на собственное расследование. В комментарии «Политике Сегодня» председатель всероссийской общественной организации защиты прав участников дорожного движения Борис Шубин отметил, что правительство Армении пока не спешит брать на себя ответственность за нарушения сограждан в России.

«Это взаимоотношения двух государств. Если правительство Армении возьмет на себя ответственность за взимание штрафов, полученных их согражданами-водителями транспортных средств, то все армянские номера сразу исчезнут в России», — считает эксперт.

Автомобили с армянскими номерами на российских дорогах появляются благодаря выгодным условиям покупки транспортного средства в самой Армении. Считается, что авторынок этой страны предлагает покупателям широкий ассортимент. Однако, по словам эксперта, истинная причина в том, что покупка машин в республике выходит намного дешевле, чем в России.

«Ассортимент везде один. Там другое налогообложение, и автомобили с большим объемом двигателя, налоги на которые начинаются от 50 тысяч в год, кто-то предпочитает держать на армянских номерах. Это просто вопрос оптимизации платежей», — рассказывает Шубин.

Еще одна причина, по которой россияне приобретают машины в Армении, по мнению эксперта, – возможность избежать уплаты штрафов за нарушения.

«Не сложно отследить такие машины, водители просто штрафы не платят. На этих номерах можно летать, потому что штрафы уходят в никуда. Я подозреваю, что их даже и не отправляют. Нужно взаимодействие ГИБДД и пограничных служб, а я так понимаю, что оно отсутствует», — считает правозащитник.

По этой причине такие автомобили необходимо ставить на учет в России, отмечает собеседник агентства. Однако многие водители, не желая тратить деньги, предпочитают не оплачивать таможенную пошлину и продолжают спокойно ездить с армянскими номерами, что является нарушением ПДД.

Распоряжаться автомобилем, зарегистрированным в Армении, может только «лицо, постоянно проживающее на территории Армении» или гражданин страны. Но во втором случае водить машину с армянскими номерами на территории России можно только до полугода, а затем транспортное средство необходимо поставить на учет. Следовательно, ни о какой экономии речи быть не может.

«Ввоз из Армении все равно, что ввоз из Америки. Если вы хотите ездить законно в России, то оплачивать таможенную пошлину придется. Экономии здесь нет. Просто покупать там дешевле», — объяснил эксперт.

И если раньше многим водителям сходило с рук вождение таких «армянских» машин, то в этом году сотрудники ДПС стали все чаще привлекать их к ответственности по 12 статье КоАП РФ (управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке).

В некоторых регионах отделаться одним штрафом не получится – проблемные машины вовсе изымают у водителей. Прецедент зафиксирован в Нижневартовске в начале 2020 года. В марте было изъято два автомобиля в Архангельской области, а в июне пять машин в Кургане. Скорее всего, теперь автовладельцам придется легализовать авто, оплатив утилизационный сбор.